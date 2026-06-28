Окупанти завдали удару по фармзаводу «Дарниця» у Києві

Під час нічної атаки російських військ на Київ 28 червня постраждала фармацевтична компанія «Дарниця». Наразі підприємство не розголошує деталі пошкоджень, оскільки триває робота компетентних служб.

Про удар повідомила член стратегічної ради «Дарниці» Катерина Загорій.

За її словами, інформацію про характер пошкоджень та наслідки атаки поки не коментують із міркувань безпеки.

«З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків», – написала Загорій.

Серед працівників підприємства загиблих і постраждалих немає. Фармацевтична компанія продовжить роботу.

Нагадаємо, у ніч на 28 червня російські війська атакували Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 142 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили більшість цілей.

У Києві внаслідок атаки за кількома адресами виникли пожежі, зокрема у Дарницькому районі. Також повідомлялося про займання біля житлового будинку, на СТО та у нежитловій будівлі. Внаслідок атаки одна людина постраждала.

Агентство Телевидения Новости