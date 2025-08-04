Окупанти завозять воду лише для армії, ігноруючи цивільних

На тимчасово окуповані території Донецької області прибули ємності з водою — але виключно для потреб бойовиків.

Попри гуманітарну катастрофу, десятки загиблих від спраги та хвороби через антисанітарію — місцеві мешканці отримують воду за залишковим принципом. Воду або продають за завищеною ціною, або взагалі не дають.

Це демонструє, які в кремля пріоритети: зневага до життя людей, навіть своїх. Бо для російського командування життя бойовика теж не варте нічого.

Центр національного спротиву нагадує: кожен такий випадок — це воєнний злочин. Повідомляй про ворога в наш анонімний чат-бот: https://t.me/official_sprotyv_bot

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7448

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