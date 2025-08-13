Окупанти здійснили дві атаки на Харківщині та обстріляли з артилерії Тимофіївку

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 10 серпня. Триває 1267 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

На даний час ворог 49 разів атакував позиції Сил оборони.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали населені пункти:

Біла Береза, Бачівськ, Мар’їне, Ромашкове, Велика Писарівка, Тур’я, Руденка, Новодмитрівка, Товстодубове, Сумської області;Тимофіївка Харківської області.

Авіаударів керованими бомбами зазнали Бояро-Лежачі та Біловоди Сумської області.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили штурм ворога поблизу Вовчанська.

Противник з початку доби один раз атакував на Куп’янському напрямку в районі Голубівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

