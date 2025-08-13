Окупанти здійснили дві атаки на Харківщині та обстріляли з артилерії Тимофіївку
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 10 серпня. Триває 1267 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
На даний час ворог 49 разів атакував позиції Сил оборони.
Від російських артилерійських обстрілів постраждали населені пункти:
Біла Береза, Бачівськ, Мар’їне, Ромашкове, Велика Писарівка, Тур’я, Руденка, Новодмитрівка, Товстодубове, Сумської області;Тимофіївка Харківської області.
Авіаударів керованими бомбами зазнали Бояро-Лежачі та Біловоди Сумської області.
На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили штурм ворога поблизу Вовчанська.
Противник з початку доби один раз атакував на Куп’янському напрямку в районі Голубівки.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.