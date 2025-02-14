Окупанти зірвали ротацію представників МАГАТЕ на захопленій Запорізькій АЕС

12 лютого 2025 року штурмові групи російської окупаційної армії в районі села Кам’янське Запорізької області у кількості 13 загарбників вранці атакували позиції Сил безпеки та оборони України.

Спроба штурму з боку російських окупантів фактично зірвала міжнародні домовленості про ротацію технічних експертів МАГАТЕ на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС ― їхній запланований маршрут пролягав у вказаному районі.

Штурмові дії московитів з числа 135 мотострілецького штурмового полку 19 мотострілецької дивізії 58 армії південного військового округу зс рф, які зірвали ротацію представників МАГАТЕ, свідчать про чергове навмисне і показове нехтування державою-агресором росією досягнутих домовленостей.

Втрат бойових позицій наслідок ворожих штурмових дій Сили безпеки і оборони України не допустили.

Джерело: gur.gov.ua

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