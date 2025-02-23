Окупати вдарили з авіації по чотирьох населених пунктах на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 23. Розпочалася 1096 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 81 авіаудару, скинувши 135 КАБів. Крім цього, здійснив більш ніж 5300 обстрілів, з них 47 – з реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2785 дронів-камікадзе.

Армія рф завдавала авіаударів в районах населених пунктів:

Моначинівка, Западне, Золочів та Дубівка Харківської області;Костянтинівка, Іванопілля, Слов’янськ, Миролюбівка, Звірове, Покровськ Донецької області;Новопавлівка Дніпропетровської області;Гуляйполе, Лобкове, Зелене, Варварівка та Степногірськ Запорізької області;Херсон, Високе, Тягинка, Козацьке;Шляхове Херсонської області.

На Харківському напрямку ворог атакував п’ять разів, у бік Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Іванівка, Колодязі, Ямполівка та у Серебрянському лісі.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости