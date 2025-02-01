“Они грабят, поэтому х..р их знает — лучше закрытой сидеть, никому не открывать” - перехоплення ГУР

У радіоперехопленні, здобутому українською розвідкою, мешканка брянської області скаржиться на солдатів російської армії, які грабують власне цивільне населення.

“Они грабят, поэтому х..р их знает — лучше закрытой сидеть, никому не открывать, даже в формах этих военных. По телефонам звонят, что надо пройти интеризацию чи как там в больнице, а ты договариваешься, подтверждаешь код, и у тебя с карты снимаются деньги. Что попало делают”, ― бідкається.

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Джерело: gur.gov.ua

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