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“Они грабят, поэтому х..р их знает — лучше закрытой сидеть, никому не открывать” - перехоплення ГУР

“Они грабят, поэтому х..р их знает — лучше закрытой сидеть, никому не открывать” - перехоплення ГУР

У радіоперехопленні, здобутому українською розвідкою, мешканка брянської області скаржиться на солдатів російської армії, які грабують власне цивільне населення.

“Они грабят, поэтому х..р их знает — лучше закрытой сидеть, никому не открывать, даже в формах этих военных. По телефонам звонят, что надо пройти интеризацию чи как там в больнице, а ты договариваешься, подтверждаешь код, и у тебя с карты снимаются деньги. Что попало делают”, ― бідкається.

▶ ️ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений воєнний злочин буде справедлива відплата

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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