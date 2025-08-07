Оперативна інформація станом на 08:00 07.08.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1 261-ша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаударів, зокрема скинув 157 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6 074 обстріли, з них 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 073 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі Сумської області; Шев’яківка, Семенівка, Хатнє, Охрімівка, Куп’янськ Харківської області; Новоселівка, Колодязі, Середнє, Карпівка, Олександрівка Донецької області; Канівське, Степногірськ Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три артилерійські системи та сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 боєзіткнень. Противник завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб та здійснив 328 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка.

На Сіверському напрямку противник вісім разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення у районі населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Катеринівка, Щербинівка, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Сухецьке, Родинське, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів в районах населених пунктів Новопіль, Зелений Гай, Піддубне, Толстой, Воскресенка, Маліївка та в бік населеного пункту Філія.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку минулої доби Сили оборони успішно відбили шість боєзіткнень. Противник успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 040 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 163 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 130 одиниць автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!



Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

