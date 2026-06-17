Оперативна інформація станом на 08:00 17.06.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1575-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 94 авіаційних ударів, скинувши 287 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 9872 дрони-камікадзе та здійснив 2800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Ворожих авіаційних ударів на Сумщині зазнали населені пункти Суходіл, Лужки, Мала Слобідка, Уланове.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та один пункт управління.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб та здійснив 49 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Охрімівка, Гранів, Ізбицьке, Зибине.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Подоли та Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку ворог двадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Зарічне, Андріївка, Дробишеве, Лиман, Діброва, Озерне та в бік Шийківки, Новоєгорівки, Твердохлібового.

На Слов’янському напрямку противник штурмував тринадцять разів у районах Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Миколаївка, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну штурмову дію поблизу міста Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили п'ятнадцять атак поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки, Миколайпілля, Довгої Балки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили сорок штурмових дій агресора в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Удачне та в бік Дорожнього, Василівки, Філії, Нового Шахового, Вільного, Кучерового Яру, Білицького, Никанорівки, Нового Донбасу.

На Олександрівському напрямку противник атакував два рази в районі Вороного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 29 атак у районах населених пунктів Рибне, Солодке, Лугівське, Новоселівка та в бік Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п'ять спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку минулої доби загарбники активності не проявляли.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено сім танків, сім бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, десять наземних робототехнічних комплексів, 2052 безпілотні літальні апарати, 486 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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