Оперативна інформація станом на 08.00 20.02.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалась тисяча дев’яносто третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 122 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 87 авіаударів, скинувши 131 КАБ. Крім цього, здійснив 5757 обстрілів, зокрема 140 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження понад три тисячі дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Басівка, Могриця, Яструбине, Біловоди, Угроїди Сумської області; Уди, Чорноглазівка, Куп’янськ Харківської області; Костянтинівка, Мирноград, Часів Яр, Новоолександрівка, Покровськ, Новодарівка Донецької області; Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області та по місту Херсон.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один засіб протиповітряної оборони, шість артилерійських засобів, пункт управління та один інший важливий об’єкт ворога.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська та у бік Западного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Балки Журавки, Ямполівки, Колодязів, Макіївки та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив спробу йти вперед в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру та Васюківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Озарянівка, Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська дев’ять разів йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки та в районах Малих Щербаків і Степового.

На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 36 авіаударів, скинувши при цьому 47 КАБ, здійснив 442 обстріли, десять з яких - із РСЗВ. Українські захисники відбили 14 штурмових дій загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 14 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, три РСЗВ, шість засобів ППО, 160 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 136 автомобілів окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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