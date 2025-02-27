Оперативна інформація станом на 08.00 27.02.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалась тисяча сота доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 110 боєзіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних ударів (4 ракети), 81 авіаудару, скинувши 121 КАБ. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, зокрема 109 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2557 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Глухів, Миколаївка, Семенівка, Машеве, Вовчанські Хутори, Гуляйполе, Залізничне, Варварівка, Львове.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по одному району зосередження особового складу, чьотирьох пунктах управління, станції РЕБ, артилерійському засобу та одному іншому важливому об’єкту противника.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська, Строївки та Дворічної.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили атаку противника в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районах Часового Яру, Новомаркового, Васюківки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 19 атак в напрямку населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три атаки у бік Чарівного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі штурмували позиції Сил оборони в районі П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 21 КАБ, здійснив 463 обстріли, 36 з них - із РСЗВ. Українські захисники відбили 18 штурмових дій загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, один засіб ППО, 141 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 140 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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