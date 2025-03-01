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Оперативна інформація станом на 16.00 01.03.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 01.03.2025 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час кількість бойових зіткнень з російским агресором складає 57.

Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів таких як: Бранцівка, Братениця, Гірки Сумської області; Мхи, Галаганівка, Миколаївка Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області.

На Харківському напрямку противник завдав авіаударів КАБами по Охрімівці, Макаровому та Граніву.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Новоосинове та Загризове, точаться два бої.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Нового та Новомихайлівки, чотири бої тривають. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат. Під авіаударами опинилися Борова та Богуславка.

На Торецькому напрямку з початку доби відбулось 10 боєзіткнень в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Диліївка. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Авіаударів зазнали Костянтинівка та Торецьк.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій неподалік Нової Полтавки, Єлизаветівки, Променя, Покровська, Піщаного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Андріївки та Улаклів. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, два боєзіткнення – ще тривають. Крім того, авіація противника завдала ударів КАБами по Новопавлівці та Новоукраїнці.

На Новопавлівському напрямку відбулось п’ять ворожих атак в районах Костянтинополя та Скудного.

Три ворожих штурми відбили українські воїни на Гуляйпільському напрямку, поблизу Привільного та Чарівного. Авіаударів зазнали Тернове, Гуляйполе та Залізничне.

Три боєзіткнення відбулось на Оріхівському напрямку, одну атаку Сили оборони вже відбили, загарбник намагається, за підтримки авіації, просуватись вперед в районах П’ятихаток та Кам’янського.

Одне боєзіткнення триває на Придніпровському напрямку.

На Курському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак противника, ще два боєзіткнення триває до цього часу, крім того, ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 17 КАБ, здійснив 210 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках окупаційні війська активних наступальних дій не здійснювали.

На решті напрямків – особливих змін в обстановці не відбулось.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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