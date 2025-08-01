Оперативна інформація станом на 16:00 01.08.2025 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів.

На цей час кількість бойових зіткнень з російським агресором становить 70.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади прикордонних із рф районів, зокрема населених пунктів:

Середина-Буда, Прогрес, Чуйківка, Шалигине, Бобилівка, Миропільське, Попівка, Хлібороб Сумської області;

Тимофіївка Харківської області.

Одну з трьох ворожих атак сьогодні відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на даний час бої продовжуються.

Також противник завдав п’ять авіаударів, скинув при цьому одинадцять КАБ, здійснив 159 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти атакували позиції наших захисників поблизу Красного Першого, отримали гідну відсіч.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався просуватись вперед у районі населеного пункту Голубівка.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів:

Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та Діброва.

Одне боєзіткнення досі триває.

Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Званівки.

З початку доби наші воїни відбили одну штурмову дію підрозділів загарбника, на даний час два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції Сил оборони у бік Білої Гори.

Наші захисники зупинили наступальну дію противника.

На Торецькому напрямку з початку доби відбулося чотири боєзіткнення у районах населених пунктів:

Диліївка, Кримське, Торецьк та Олександро-Калинове.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили тридцять чотири спроби потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів:

Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут.

Сили оборони стримують натиск та відбили тридцять атак противника, чотири боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники вже відбили сім ворожих атак у районах населених пунктів:

Олександроград, Піддубне, Товсте, Маліївка та Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку авіаудару некерованими авіаракетами зазнав населений пункт Білогір’я.

На Придніпровському напрямку загарбники сім разів йшли вперед на позиції наших підрозділів, одне боєзіткнення триває дотепер.

Також окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Козацьке.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках наступальних дій противника, на даний час, не зафіксовано.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Разом переможемо!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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