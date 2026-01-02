Оперативна інформація станом на 16:00 02.01.2026 щодо російського вторгнення

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 45.

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали райони населених пунктів Будки, Зноб-Трубчевська, Безсалівка Сумської області. Противник завдав авіаудару по Іскрисківщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав двох авіаударів, скинув дві авіабомби, також здійснив 37 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував укріплення наших захисників, у районі Вовчанська та у напрямку Ізбицького. Російські загарбники завдали ракетного удару по цивільних об'єктах у місті Харків.

На Куп’янському напрямку на даний час триває одне боєзіткнення в районі Петропавлівки.

На Лиманському напрямку сьогодні ворог наступальних дій не проводив.

На Слов’янському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районах Закітного та Переїзного.

На Краматорському напрямку агресор здійснив одну атаку в районі Міньківки, отримав відсіч.

На Костянтинівському напрямку ворог дев’ять разів атакував в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля, Софіївка. Три боєзіткнення в даний час тривають.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 14 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія та у бік Новопавлівки. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали чотири атаки ворога у районах населених пунктів Вишневе, Злагода та Рибне, одне боєзіткнення в даний час триває.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано дев’ять бойових зіткнень в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого, шість з яких на даний час продовжуються. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам Залізничне, Верхня Терса, Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку з початку доби зафіксовано два боєзіткнення в районах Плавнів та Приморського. Ворог завдав авіаудару по Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм в районі Антонівського мосту.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

