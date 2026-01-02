Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:09
Просмотров: 71

Оперативна інформація станом на 16:00 02.01.2026 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 02.01.2026 щодо російського вторгнення

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 45.

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали райони населених пунктів Будки, Зноб-Трубчевська, Безсалівка Сумської області. Противник завдав авіаудару по Іскрисківщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав двох авіаударів, скинув дві авіабомби, також здійснив 37 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував укріплення наших захисників, у районі Вовчанська та у напрямку Ізбицького. Російські загарбники завдали ракетного удару по цивільних об'єктах у місті Харків.

На Куп’янському напрямку на даний час триває одне боєзіткнення в районі Петропавлівки.

На Лиманському напрямку сьогодні ворог наступальних дій не проводив.

На Слов’янському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районах Закітного та Переїзного.

На Краматорському напрямку агресор здійснив одну атаку в районі Міньківки, отримав відсіч.

На Костянтинівському напрямку ворог дев’ять разів атакував в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля, Софіївка. Три боєзіткнення в даний час тривають.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 14 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія та у бік Новопавлівки. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали чотири атаки ворога у районах населених пунктів Вишневе, Злагода та Рибне, одне боєзіткнення в даний час триває.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано дев’ять бойових зіткнень в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого, шість з яких на даний час продовжуються. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам Залізничне, Верхня Терса, Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку з початку доби зафіксовано два боєзіткнення в районах Плавнів та Приморського. Ворог завдав авіаудару по Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм в районі Антонівського мосту.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Центр фіксує нову тактику російської дезінформації в TikTok
Сегодня 11:03    99
Податкова менше перевірятиме бізнес у 2026 році: до яких великих компаній прийде ДПС
Сегодня 10:40    98
БЕБ викрило розкрадання коштів на держпідприємстві
Сегодня 10:30    109
кремль системно мілітаризує російське дитинство
Сегодня 10:02    137
СБУ затримала у Києві колаборантку, яка працювала на рашистів у тимчасово окупованій Макіївці і впроваджувала там «освітні стандарти» рф
Сегодня 09:40    118
Свириденко відреагувала на петицію щодо додаткової винагороди для військових
Сегодня 09:10    130
О приятном (о потерях РОВ)
Сегодня 09:02    128
Усі закупівлі для війська передали єдиній Агенції оборонних закупівель Міноборони
Сегодня 08:53    127
росія змогла захопити у 2025 році від 4727 до 5565 км кв, втративши понад 400 тисяч солдат
Сегодня 08:44    112
У мережі фіксується чергова хвиля згенерованих штучним інтелектом фейків, спрямованих на дискредитацію Сил оборони України
Сегодня 08:39    117
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 