Оперативна інформація станом на 16:00 04.01.2026 щодо російського вторгнення

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників.

Загалом від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Від артилерійських обстрілів з території рф постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Рижівка, Велика Береза, Іскрисківщина, Гірки Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 58 обстрілів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік Ізбицького. Ще три бойових зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку від початку доби ворог тричі намагався йти вперед в районі Степової Новоселівки та у бік Глушківки й Петропавлівки, бої тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника поблизу Дронівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одну наступальну дію росіян у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 13 наступальних дій ворога в районах Плещіївки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 33 атаки.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник 17 разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Вороне, Олексіївка, Вишневе, Солодке та Єгорівка. П’ять бойових зіткнень точаться дотепер. Авіаудару КАБами зазнала Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 25 атак росіян у районах Зеленого, Гуляйполя, Варварівки, Дорожнянки та у бік Святопетрівки, Залізничного й Добропілля. Ще десять зіткнень тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку наразі відбулося п’ять бойових зіткнень у районах населених пунктів Мала Токмачка, Щербаки та Степове. Ворожих ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Оріхів та Преображенка.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо!

Переможемо!

Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

