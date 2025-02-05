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Оперативна інформація станом на 16.00 05.02.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 05.02.2025 щодо російського вторгнення

Ворог, попри значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ.

Загалом від початку доби відбулося 50 бойових зіткнень.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території росії постраждали райони населених пунктів Блешня, Мхи Чернігівської області; Степок Сумської області та Тимофіївка Харківської області. Крім того, ворог завдав авіаційного удару НАРами в районі Галаганівки.

На Харківському напрямку сьогодні російські окупанти двічі намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у напрямку Козачої Лопані, наші захисники відбили одну атаку росіян, ще один бій триває.

На Куп’янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка, на даний час два боєзіткнення тривають.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Колодязів та Торського. Наразі точиться два бої.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших захисників у напрямках Сіверська та Верхньокам’янського, шість атак вже відбито, точаться два бої.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в районах Часового Яру та Ступочок, ще одне боєзіткнення триває дотепер. КАБом противник завдав авіаудару по Ступочкам.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Торецька та Щербинівки, де Сили оборони відбили чотири штурми російських підрозділів. Під авіаударами опинилися Клебан-Бик та Катеринівка.

З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 12 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили вісім атак. Втрати ворога уточнюються. Бої тривають.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили дві атаки окупаційної армії в районі Костянтинополя, ще одне боєзіткнення триває. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Комар, Розлив, Бурлацьке та Багатир.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю та Новополю.

На Курщині українські захисники відбили одну атаку загарбників, ще чотири боєзіткнення триває. Крім того, ворог здійснив 202 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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