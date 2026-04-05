Надзвичайне
05.04.2026 16:07
Оперативна інформація станом на 16:00 05.04.2026 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 05.04.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 41 раз атакував у бік позицій Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Іскрисківщина, Бояро-Лежачі, Волфине, Рогізне, Кореньок, Ходине, Рижівка, Гаврилова Слобода.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник один раз атакував позиції наших оборонців, здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у напрямку Стариці.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався поліпшити своє становище у напрямку Новоосинового. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському та Слов’янському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців в районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 атак поблизу Костянтинівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Рівне, Удачне, Муравка та Філія. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів наступав у районах населених пунктів Січневе, Красногірське та у бік Соснівки, Вербового, Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири ворожі атаки у бік Залізничного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського та Зеленого. Ворог завдав авіаударів у районах Варварівка, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Залізничне, Новоселівка, Долинка.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Комишуваха та Новояковлевка.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві марні штурмові дії у бік Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

