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Оперативна інформація станом на 16.00 06.02.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 06.02.2025 щодо російського вторгнення

Загалом від початку доби відбулося 66 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Тимофіївка Харківської області; Попівка, Пономаренки, Студенок, Бачівськ, Гаврилова Слобода, Кучерівка, Чернацьке, Дмитрівка, Малушине, Бобилівка, Високе Сумської області.

Українські воїни сьогодні відбили одну атаку в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Лозової, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 17 разів поблизу Зеленого Гаю, Копанок, Новосергіївки, Греківки, Нового, Зеленої Долини, Новолюбівки, Катеринівки, Ямполівки, Тернів та Колодязів. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку авіація ворога завдала ударів по Сіверську та Званівці, застосувавши дві керовані бомби. Противник двічі атакував наших захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають дві спроби окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру. По Бондарному російські загарбники цілили двома керованими авіабомбами.

На Торецькому напрямку противник дев’ять разів атакував неподалік Диліївки та Торецька. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлярівка, Успенівка, Дачне, Андріївка та Шевченко. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 15 атак, два боєзіткнення досі тривають. Авіаудару двома керованими бомбами зазнала Новоолександрівка.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував поблизу Лисівки, Костянтинополя та Роздольного. Одне боєзіткнення продовжується дотепер. Ворог завдавав авіаційних ударів некерованими ракетами по населеному пункту Новосілка та скинув два КАБи в районі Одрадного.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

В Курській області українські оборонці відбили три атаки росіян. Противник, від початку доби, завдав 26 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 40 керованих авіаційних бомб та здійснив 287 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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