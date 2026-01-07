Оперативна інформація станом на 16:00 07.01.2026 щодо російського вторгнення

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

Від початку цієї доби відбулося 140 бойових зіткнень.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Клюси, Хрінівка, Архипівка Чернігівської області; Уланове, Студенок, Безсалівка, Рижівка Сумської області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 39 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак ворожих військ, ще чотири зіткнення тривають. Ворог намагається просунутися в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча й Тернова.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів намагався йти вперед на позиції наших військ в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська. Наразі точиться два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове. Три бойові зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Краматорському напрямку противник зробив дев’ять спроб прорвати оборону наших захисників в районах, Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного, наразі точиться бій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. Два бойові зіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 52 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 44 атаки противника, шість боєзіткнень ще тривають.

На Олександрівському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Степове, Вишневе, Вербове, Красногірське, Рибне та Єгорівка. Наші воїни відбили 19 ворожих штурмів, ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 24 бойових зіткнення в районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе та Білогір’я. П’ять бойових зіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив три атаки в бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку противник двічі марно намагався наблизитись до наших захисників в районі Антонівського мосту.

На решті напрямків – без особливих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Разом переможемо!

Слава Україні!

