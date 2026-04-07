Оперативна інформація станом на 16:00 07.04.2026 щодо російського вторгнення
Від початку доби агресор 82 рази атакував позиції Сил оборони.
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Гірки, Іскрисківщина, Старикове, Уланове, Малушине, Рогізне, на Чернігівщині – Галаганівка, Семенівка та Тимоновичі.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник двічі штурмував позиції наших оборонців, крім цього, здійснив 40 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав одного авіаційного удару, застосувавши одну керовану бомбу.
На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався поліпшити своє становище в районах населених пунктів Курилівка, Петропавлівка та Піщане.
На Лиманському напрямку триває ворожа атака на позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Твердохлібове.
На Слов’янському напрямку з початку доби наші захисники зупинили одну спробу просунутися вперед поблизу населеного пункту Рай-Олександрівка, ще два боєзіткнення в районі Різниківки тривають дотепер.
На Краматорському напрямку ворог активних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили двадцять атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Іванопілля та Софіївки.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти сімнадцять разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Удачне, Гришине, Дачне, Філія та Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у районах населених пунктів Соснівка, Січневе та Вороне.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 18 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Варварівка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Прилуки, Гірке, Оленокостянтинівка та Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженського та Таврійського. Два боєзіткнення тривають.
На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Таврійське.
На Придніпровському напрямку ворог проводив чотири марні штурмові дії у напрямку Антонівського мосту. Населений пункт Степанівка зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!
#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua