Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:19
Просмотров: 46

Оперативна інформація станом на 16.00 08.02.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 08.02.2025 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом від початку доби відбулося 60 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Біла Береза та Чуйківка Сумської області.

Українські воїни сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу Нового, Новоегорівки та Ямполівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають три спроби окупантів просунутись вперед в районах Часового Яру та Білої Гори. Противник завдав авіаудару в районі Макового.

На Торецькому напрямку противник чотири рази атакував неподалік Кримського та Торецька. Під авіаударами опинилися Дружківка та Костянтинівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Новоолександрівка, Андріївка, Дачне та Шевченко. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 12 атак, п’ять боєзіткнень - досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував поблизу Костянтинополя. Два боєзіткнення продовжується дотепер.

На Гуляйпільському напрямку противник, за підтримки авіації, здійснив одну атаку в напрямку Новополя. Крім того ворог завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю та Новодарівці.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару по Ольгівському.

На Сіверському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

В Курській області українські оборонці відбили 15 атак росіян, ще шість боєзіткнень тривають дотепер. Противник, від початку доби, завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 26 керованих авіаційних бомб та здійснив 309 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна підтримує ідею Трампа обвалити ціни на нафту - МЗС
Сегодня 10:51    133
ШІ-зображення та фейкові збори: як не стати жертвою шахраїв
Сегодня 10:38    134
Юрий Борисов освобождён от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос»
Сегодня 10:25    127
СБУ та Нацполіція затримали у Вінниці очільника комунального закладу та двох лікарів, які за хабарі «списували» військових зі служби
Сегодня 10:12    121
Залучення коштів із заморожених активів рф вирішить потребу ВПО з житлом
Сегодня 10:00    153
На россии в очередной раз пообещали обеспечить ветеранов Второй мировой квартирами
Сегодня 09:48    161
Збито 67 ворожих БПЛА, 71 безпілотник – не досяг цілей (локаційно втрачений)
Сегодня 09:37    167
Розпочато експорт українського біометану до Європи — Державна митна служба України
Сегодня 09:36    163
У российских военных экспертов очередной приступ экстаза по Су-57
Сегодня 09:24    190
Резерви НБУ скоротилися до $43 мільярдів
Сегодня 09:12    177
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 