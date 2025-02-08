Оперативна інформація станом на 16.00 08.02.2025 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом від початку доби відбулося 60 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Біла Береза та Чуйківка Сумської області.

Українські воїни сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу Нового, Новоегорівки та Ямполівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають три спроби окупантів просунутись вперед в районах Часового Яру та Білої Гори. Противник завдав авіаудару в районі Макового.

На Торецькому напрямку противник чотири рази атакував неподалік Кримського та Торецька. Під авіаударами опинилися Дружківка та Костянтинівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Новоолександрівка, Андріївка, Дачне та Шевченко. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 12 атак, п’ять боєзіткнень - досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував поблизу Костянтинополя. Два боєзіткнення продовжується дотепер.

На Гуляйпільському напрямку противник, за підтримки авіації, здійснив одну атаку в напрямку Новополя. Крім того ворог завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю та Новодарівці.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару по Ольгівському.

На Сіверському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

В Курській області українські оборонці відбили 15 атак росіян, ще шість боєзіткнень тривають дотепер. Противник, від початку доби, завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 26 керованих авіаційних бомб та здійснив 309 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»