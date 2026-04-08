Оперативна інформація станом на 16:00 08.04.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 43 рази атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Іскрисківщина, Бачівськ, Атинське, Стукалівка, Нескучне, Рогізне, Товстодубове, Волфине, Кореньок, Василівське, Ходине. Авіаударів зазнали Сваркове та Фотовиж.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник один раз штурмував позиції наших оборонців, крім цього, здійснив 38 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Синельникове, Приліпка, Лиман.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався поліпшити своє становище в бік населених пунктів Новоосинове та Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку відбулось одне боєзіткнення з ворогом в районі Греківки.

На Слов’янському напрямку з початку доби наші захисники зупинили одну спробу просунутися вперед в напрямку Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував в напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Сергіївка. Три боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав у напрямку Лісного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Прилуки, Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Лісне, Нове Поле, Воздвижівка, Барвінівка, Широке та Чарівне. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Веселянка та Кушугум.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні штурмові дії у напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»