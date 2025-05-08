Оперативна інформація станом на 16.00 08.05.2025 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників.

Загалом, від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема: Старикове, Мар’їне, Миропільське, Новодмитрівка, Петрушівка Сумської області; ударів керованими авіабомбами зазнали райони населених пунктів Нова Слобода, Бруски, Бояро-Лежачі Сумської області.

На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора, ще одне боєзіткнення на даний час триває.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії неподалік Синьківки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки. Наразі триває бій.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 17 разів поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Дві штурмові дії ворога зупинили наші воїни на Сіверському напрямку в районі Білогорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував в районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 41 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 32 атаки, дев’ять боєзіткнень досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував поблизу населених пунктів Розлив, Новосілка, Новопіль, Привільне та Бурлацьке. Три боєзіткнення продовжуються.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби просунутись вперед.

На Гуляйпільському напрямку агресор активних наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку українські оборонці відбили сім атак росіян. Від початку доби противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах десять керованих авіаційних бомб, та здійснив 149 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо! Переможемо!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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