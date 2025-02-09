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Оперативна інформація станом на 16.00 09.02.2025 щодо російського вторгнення.

Оперативна інформація станом на 16.00 09.02.2025 щодо російського вторгнення.

Від початку доби на фронті відбулося 64 боєзіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти далі зосереджують зусилля на Покровському та Курському напрямках.

Постраждали від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони населених пунктів України, серед яких Покровка, Новодмитрівка, Шевченкове, Велика Писарівка Сумської області; Тимофіївка, Клинова-Новоселівка, Відродженівське Харківської області; Блешня, Костобобрів Чернігівської області.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ поблизу Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу. Крім того, ворог завдав авіаційного удару некерованими ракетами по району населеного пункту Нестерне.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня чотири рази намагався просунутися до наших позицій в районах Богуславки, Петропавлівки та Загризового.

Агресор збільшив кількість атак до шести на Лиманському напрямку. Атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Ямполівка та Новолюбівка. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивають дві атаки окупантів в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед в районах Торецька та Щербинівки. На даний час триває два боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог 26 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності. Наші захисники відбили 22 ворожі атаки в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне. Наразі тривають чотири боєзіткнення. На Звірове та Покровськ ворог скинув дві авіабомби.

Тривають запеклі бої на Новопавлівському напрямку. Поблизу Костянтинополя протягом дня наші оборонці відбили п’ять атак противника, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку авіаударів КАБами зазнали Гуляйполе та Червоне, населений пункт Новосілка потрапив під удари некерованими авіаційними ракетами.

На Оріхівському напрямку ударів НАРами зазнали райони населених пунктів П'ятихатки та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбивали 11 атак загарбників, сім боєзіткнень ще тривають. Крім того, ворог здійснив 233 артилерійські обстріли, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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