Оперативна інформація станом на 16:00 09.08.2025 щодо російського вторгнення

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників.

Від початку доби вже зафіксовано 79 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації постраждали прикордонні населені пункти, зокрема: Архипівка Чернігівської області; Середина-Буда, Гірки, Чуйківка, Василівка, Білокопитове, Олександрівка, Новодмитрівка Сумської області; Леміщине Харківської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося шість боєзіткнень. Противник завдав чотири авіаційні удари, загалом скинув п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 171 артилерійський обстріл, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники зупинили три атаки агресора в районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки та у напрямку Ковалівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населеного пункту Карпівка та у напрямку населених пунктів Григорівка, Серебрянка, Шандриголове. Наразі триває два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог провів дві наступальні дії у районі населеного пункту Переїзне.

На Краматорському напрямку сьогодні боєзіткнень не відбувалося.

На Торецькому напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та у бік Плещіївки, Білої Гори.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне та у бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке, Затишок. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 24 атаки, два боєзіткнення досі тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів атакував поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Темирівка та у бік населених пунктів Ольгівське, Іскра, Олександроград, Зелений Гай, Філія, Комишуваха, Толстой. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку поблизу Малинівки, авіаційного удару зазнав населений пункт Костянтинівка.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив три штурми у районах Новоданилівки та Новоандріївки. Одне боєзіткнення триває досі.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири спроби просунутися вперед – успіху не мав. Населений пункт Львове зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

