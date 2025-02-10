Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:44
Просмотров: 98

Оперативна інформація станом на 16.00 10.02.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 10.02.2025 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.

Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування противника углиб української території.

На цей час відбулося 83 бойових зіткнення.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Покровка та Сорокине Сумської області.

На Харківському напрямку активність ворожої авіації вилилася в удари по Великому Бурлуку та Шевченковому. Противник намагався йти вперед в районі Вовчанська, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів атакували позиції Сил оборони в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового, на даний час триває бій.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Ямполівка, Терни та Колодязі. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають п’ять штурмових дій російських загарбників, ворог намагається прорватися в районах Васюківки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили три атаки окупантів поблизу Торецька та Щербинівки, шість бойових зіткнень тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Сили оборони стримують натиск та відбили 23 атаки противника, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Зеленівка, Времівка та Новосілка. На даний час шість боїв тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав удару керованою авіабомбою по населеному пункту Січневе, некерованими ракетами тричі бив по Гуляйполю.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 15 боєзіткнень, шість з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ.

На решті напрямках – без особливих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

10 лютого 1940 року у Кракові був створений Революційний Провід ОУН
Сегодня 10:18    194
Баку віддаляється від терористичної росії і хамської політики диктатора путіна
Сегодня 09:53    193
рф не може годувати біженців, але продовжує фінансувати війну проти України
Сегодня 09:29    199
Шахраї не вгамовуються. В Україні викрили дев’ять інтернет-схем із виманювання грошей
Сегодня 09:04    200
В Германии начали расследование против Романа Абрамовича
Сегодня 08:53    231
В Одесі побили матір загиблого військового: мер Труханов пообіцяв взяти ситуацію під особистий контроль
Сегодня 08:42    222
Харківщина, 10 лютого
Сегодня 08:34    197
РФ вдарила по спальному мікрорайону Сум, поранена жінка
Сегодня 08:25    196
Китай таємно постачає стратегічні мінерали для російської військової машини – ЗМІ
Сегодня 08:21    208
Мова про членство України у НАТО не йде, бо цього не хочуть США, — канцлер Німеччини Олаф Шольц
Сегодня 08:17    207
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 