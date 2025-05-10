Оперативна інформація станом на 16:00 10.05.2025 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті відбулося 84 бойові зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Постраждали від російських артилерійських обстрілів райони населених пунктів України, зокрема Чуйківка, Мар’їне, Бруски, Уланове, Яструбщина, Біла Береза Сумської області.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм поблизу Вовчанська. Дотепер триває ще одна атака противника в районі населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Лиманському напрямку сьогодні розпочиналось три боєзіткнення, одне з яких триває дотепер. Ворог атакував у бік населених пунктів Рідкодуб та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні одну атаку, яку українські воїни успішно зупинили. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири атаки ворога. Противник проводив наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори й Предтечиного. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Сили оборони успішно зупинили всі ворожі атаки на Торецькому напрямку. Ворог чотири рази намагався просунутися в районах населених пунктів Дружба, Торецьк та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку ворог 31 раз розпочинав зіткнення різної інтенсивності в бік населених пунктів Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Преображенка, Андріївка. Наші захисники відбили 27 ворожих атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили вісім атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Багатиря, Шевченка, Новополя. П’ять ворожих атак досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку авіаударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Малинівка та Залізничне.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив дві атаки в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну марну атаку у бік позицій наших захисників.

На Курщині українські захисники відбили 12 атак загарбників, ще чотири боєзіткнення тривають дотепер. Крім того, ворог здійснив три авіаційні удари, скинувши чотири керовані авіаційні бомби, а також завдав 156 артилерійських обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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