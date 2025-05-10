Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:19
Просмотров: 70

Оперативна інформація станом на 16:00 10.05.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 10.05.2025 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті відбулося 84 бойові зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Постраждали від російських артилерійських обстрілів райони населених пунктів України, зокрема Чуйківка, Мар’їне, Бруски, Уланове, Яструбщина, Біла Береза Сумської області.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм поблизу Вовчанська. Дотепер триває ще одна атака противника в районі населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Лиманському напрямку сьогодні розпочиналось три боєзіткнення, одне з яких триває дотепер. Ворог атакував у бік населених пунктів Рідкодуб та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні одну атаку, яку українські воїни успішно зупинили. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири атаки ворога. Противник проводив наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори й Предтечиного. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Сили оборони успішно зупинили всі ворожі атаки на Торецькому напрямку. Ворог чотири рази намагався просунутися в районах населених пунктів Дружба, Торецьк та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку ворог 31 раз розпочинав зіткнення різної інтенсивності в бік населених пунктів Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Преображенка, Андріївка. Наші захисники відбили 27 ворожих атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили вісім атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Багатиря, Шевченка, Новополя. П’ять ворожих атак досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку авіаударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Малинівка та Залізничне.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив дві атаки в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну марну атаку у бік позицій наших захисників.

На Курщині українські захисники відбили 12 атак загарбників, ще чотири боєзіткнення тривають дотепер. Крім того, ворог здійснив три авіаційні удари, скинувши чотири керовані авіаційні бомби, а також завдав 156 артилерійських обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

10 травня 1940 року у Києві стратили Якова Водяного, полковника Вільного козацтва, одного з холодноярських отаманів
Сегодня 14:05    76
Угорщина вислала двох українських дипломатів, звинувативши їх у «шпигунстві»
Сегодня 10:18    101
Стефанішина сказала, чому Україна та ЄС не почали переговори про зміни угоди про вільну торгівлю
Сегодня 10:05    111
П'ять головних міфів антиєвропейської пропаганди кремля – які вони?
Сегодня 09:52    122
Когда у россии закончатся танки?
Сегодня 09:40    132
Підозра від БЕБ в ухилянні від податків
Сегодня 09:28    103
Які можливості відкриються перед українцями після вступу до ЄС
Сегодня 09:28    140
«Безсмертний полк» у Берліні: 15 людей, 3 прапори і трохи сорому
Сегодня 09:21    153
В Україні картопля на чверть дорожча, ніж торік: яка її вартість
Сегодня 09:09    110
Харківщина 10 травня
Сегодня 09:02    114
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 