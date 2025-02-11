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Оперативна інформація станом на 16.00 11.02.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 11.02.2025 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.

Наші воїни вживають усіх заходів для недопущення просування противника углиб української території.

На цей час відбулося 60 бойових зіткнень.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Попівка, Пономаренки, Рясне, Покровка Сумської області; Клинова-Новоселівка Харківської області. Під авіаударом була Грем’ячка Чернігівської області.

На Харківському напрямку від ударів ворожої авіації постраждали Золочів та Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку російські окупанти чотири рази атакували позиції Сил оборони в районах Кіндрашівки, Петропавлівки та Загризового, на даний час триває один бій.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила чотири атаки на позиції українців поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Новолюбівка та Ямполівка.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають чотири штурмових дії російських загарбників, ворог намагається прорватися в районах Васюківки, Григорівки та Часового Яру. Противник завдав авіаудару КАБом по Дружківці.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили шість атак окупантів поблизу Торецька, Диліївки та Щербинівки, ще чотири бойових зіткнення тривають. Під авіаударами опинилися Катеринівка та Олександро-Шультине.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Молодецьке, Удачне, Надіївка, Олексіївка, Дачне та Шевченко. Сили оборони стримують натиск та відбили 17 атак противника, два боєзіткнення тривають дотепер. Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Леонтовичі та Муравка.

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників в районі Костянтинополя. На даний час триває один бій.

На Гуляйпільському напрямку відбулось два боєзіткнення з противником в районі населеного пункту Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару по району населеного пункту Омельник, скинувши сім КАБів.

На Придніпровському напрямку противник скинув дві авіабомби на населений пункт Придніпровське.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 12 боєзіткнень, вісім з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 13 КАБ.

На решті напрямків без особливих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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