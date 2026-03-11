Оперативна інформація станом на 16:00 11.03.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби кількість атак агресора становить 65.

Обстріли прикордонних територій тривають. Сьогодні в Сумській області зазнали ударів населені пункти Будки, Безсалівка, Кучерівка, Соснівка, Іскрисківщина, Рижівка, Рогізне, Бунякине, Кореньок і Малушине. У Чернігівській області під обстріл потрапила Хрінівка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, три з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз атакував поблизу населеного пункту Приліпка.

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися поблизу Дробишевого та Чернещини. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися наблизитись до позицій наших військ у районі Рай-Олександрівки. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 18 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки. Три бої тривають.

Сили оборони з початку доби відбили 15 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Новоплатонівка. Три боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію у бік Тернового. Крім того, Коломійці та Писанці зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак у районах Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового, Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Широкого, Чарівного та Долинки. Шість боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Авіаударів зазнав населений пункт Малокатеринівка.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»