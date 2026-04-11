Оперативна інформація станом на 16:00 11.04.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 50 разів атакував позиції Сил оборони.

Зафіксовано артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Бачівськ, Іскрисківщина, Кореньок, Атинське, Волфине, Рижівка, Рогізне, Яструбщина, Журавка, Будки; Заріччя та Єліне на Чернігівщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойових зіткнення, крім цього, ворог здійснив 28 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався поліпшити своє положення, рухаючись в бік населених пунктів Петропавлівка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку з початку доби відбулося чотири ворожі штурми, поблизу Зарічного та у бік Шийківки та Лиману.

На Слов’янському та Краматорському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку відбулося три боєзіткнення з противником в районах Новогригорівки та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі атаки у районах населених пунктів Солодке, Оленокостянтинівка та у бік Чарівного. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Цвіткове, Копані, Чарівне, Рівне.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Обще та Омельник.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні наступальні дії в бік Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

