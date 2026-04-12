Сегодня 16:12
Оперативна інформація станом на 16:00 12.04.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби кількість атак агресора становить 55.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Іскрисківщина та Бачівськ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив дев’ять обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався покращити своє положення в районах Синельникового, Стариці, Ізбицького та Вовчанська. Одна атака триває.

На Куп’янському напрямку противник двічі проводив штурмові дії в районах Петропавлівки та Подолів. Одна з цих атак триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивають дві спроби загарбників просунутися в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник чотири рази атакував у бік Озерного, Калеників та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в районі Маркового.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Новопавлівка та Кучерів Яр. Одна штурмова дія триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Затишок, Гришине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопавлівка. Одна штурмова дія ворога продовжується.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Калинівське та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося дев’ять атак у бік позицій наших захисників у районах Залізничного, Староукраїнки, Мирного, Варварівки та Гуляйпільського.

На Оріхівському та Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Читайте ещё:

дагестан після потопу: корупція, руїни і тисячі біженців на центральну росію - СЗРУ
Сегодня 10:31    121
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала ще одна зрадниця, яка допомагала рашистам бомбардувати Краматорськ
Сегодня 10:18    100
Бюджетна криза змушує кремль згортати підтримку власного АПК
Сегодня 10:05    111
Як відбирають зразки ДНК у військових і хто ідентифікує загиблих воїнів – пояснення Міноборони
Сегодня 09:52    120
Оперативна інформація станом на 08:00 12.04.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 09:48    118
лавров заявил, что войну нельзя закончить без "гарантий безопасности для россии"
Сегодня 09:28    124
"Христос Воскрес. Воскресне Україна"
Сегодня 09:24    93
Машини війни: розвідники ГУР МО України перетворюють НРК на зброю нового покоління
Сегодня 09:16    115
«Вам надійшла виплата»: у Viber запустили нову шахрайську схему
Сегодня 09:05    116
У Польщі знайшли уламок ракети
Сегодня 08:55    115
