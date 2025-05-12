Оперативна інформація станом на 16.00 12.05.2025 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час відбулося 69 бойових зіткнень.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Архипівка, Клюси Чернігівської області; Проходи, Олександрівка, Старикове, Братениця, Марчихина Буда, Славгород Сумської області. Авіаудару зазнали Бояро-Лежачі Сумської області.

Одну атаку ворога відбивають українські захисники поблизу Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців, в напрямках Піщаного та Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена долина та в напрямку Ольгівки, два боєзіткненя тривають.

На Сіверському напрямку противник проводив п’ять наступальних дій в районах Білогорівки та Григорівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають дві штурмові дії російських загарбників. Ворог намагається прорватися в районах Васюківки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів поблизу Диліївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямках Зорі і Попового Яру. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 23 атаки противника. Авіаударів зазнали Полтавка та Покровськ.

На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Багатиря, Роздольного, Зеленого Поля, Новосілок, Вж тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 5 авіаційних ударів, скинувши 10 КАБ, та здійснив 161 артилерійський обстріл, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків — без особливих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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