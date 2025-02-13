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Оперативна інформація станом на 16.00 13.02.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 13.02.2025 щодо російського вторгнення

Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 72 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, зокрема постраждали населені пункти Новодмитрівка, Карповичі, Бачівськ, Старикове, Відродженівське, Попівка, Ромашкове, Сорокине, Кучерівка, Сергіївське та Залізний Міст.

Тричі ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Голубівка та Загризове, українські підрозділи відбили всі атаки.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили три ворожі атаки, наразі продовжується ще одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку окупанти намагалися йти вперед чотири рази в районі Часового Яру, одне боєзіткнення триває дотепер. Авіація противника завдала ударів КАБами по району Краматорська.

На даний час на Торецькому напрямку відбулося 14 ворожих атак. Ворог атакує в районах Щербинівки та Торецька. Наші захисники дають гідну відсіч, наразі триває шість боєзіткнень. Від ударів російських бомб постраждали Костянтинівка та Іванопілля.

Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку: з початку доби окупанти здійснили вже 23 атаки на позиції наших захисників в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Запоріжжя, Андріївка та Дачне. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 17 атак противника, шість боєзіткнень тривають дотепер. Авіація загарбників завдала ударів КАБами по Новопавлівці, Покровську, Удачному та Звіровому.

На Новопавлівському напрямку загарбники вісім разів йшли в наступ на позиції українських військ в районі Зеленівки та в напрямку Бурлацького, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Ворог завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по Новополю та Гуляйполю.

На Харківському, Сіверському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині наші захисники за сьогодні відбили 12 атак загарбників, чотири боєзіткнення триває, крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши десять керованих авіаційних бомб, та здійснив 234 обстріли.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відмічено.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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