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Оперативна інформація станом на 16:00 13.05.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 13.05.2025 щодо російського вторгнення

На даний час ворог 84 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Покровському напрямку.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Соснівка, Біла Береза, Петрушівка, Братениця, Попівка, Проходи, Дмитрівка, Сімейкине — Сумської області; Янжулівка, Хрінівка — Чернігівської області; Леміщине — Харківської області.

На Харківському напрямку ворог один раз намагався просунутися до позицій наших захисників у районі Вовчанська.

Противник з початку доби один раз атакував на Куп’янському напрямку, поблизу Піщаного.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак у районах Новомихайлівки, Колодязів, Григорівки та в бік Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини, Ольгівки. Ще три атаки тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили одну ворожу атаку. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На даний час на Краматорському напрямку відбулося шість ворожих штурмів. Ворог атакував у районах Часового Яру та в бік Білої Гори. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Торецькому напрямку російські окупанти провели чотири штурми позицій наших захисників у районі Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 25 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолексіївка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Андріївка та в напрямку населених пунктів Муравка, Олексіївка, Нова Полтавка, Яблунівка, Миролюбівка, Зоря, Промінь. Стримуючи ворожий натиск, відбито 22 атаки, три боєзіткнення тривають дотепер. Авіація агресора завдала ударів КАБами по Полтавці та Русиному Яру.

На Новопавлівському напрямку загарбники 15 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Костянтинополя, Скудного, Привільного, Вільного Поля, Шевченка, Багатиря, Новополя, Одрадного. Наші воїни вже відбили дев’ять атак.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по Високому та Гуляйполю.

Сьогодні на Оріхівському напрямку окупанти атакували в напрямках Новоданилівки та Малої Токмачки. Обидві атаки ворога відбито.

На Придніпровському напрямку противник чотири рази атакував у напрямку Садового — успіху не мав.

На Курщині, за наявною на цей час інформацією, наші захисники відбили чотири атаки загарбників. Крім того, ворог п’ять разів завдавав авіаційних ударів, скинувши десять керованих бомб, та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відмічено.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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