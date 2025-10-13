Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:17
Просмотров: 120

Оперативна інформація станом на 16:00 13.10.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 13.10.2025 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Кучерівка, Старикове, Шалигине Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири атаки. Сьогодні противник завдав два авіаційні удари, скинув чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 92 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Кутьківки. Одна ворожа атака триває дотепер.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог тричі намагався просунутися на позиції наших захисників у районах Куп’янська та Петропавлівки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Греківка, Шандриголове, Новоселівка, Торське.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні дві атаки в районі населеного пункту Ямпіль.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони зупинили одинадцять із тринадцяти ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Предтечине, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля, Полтавка.

На Покровському напрямку російські війська 31 раз намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 24 атаки.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили три атаки противника, ще три бойові зіткнення тривають. Ворог атакує наші позиції поблизу населених пунктів Ялта та Соснівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку агресор провів три марні атаки в районі Степового.

На Придніпровському напрямку ворог тричі проводив наступальні дії в напрямку Антонівки.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони!

Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

13 жовтня 1947 - початок операції «Запад» - наймасовішої депортації населення Західної України
Сегодня 11:32    114
путінська партія продовжує вивозити українських дітей з ТОТ
Сегодня 11:11    99
росія спустила на війну "заначку" для пенсіонерів
Сегодня 10:58    129
Прикордонники Житомирського загону зупинили спробу незаконного перетинання кордону (ВІДЕО)
Сегодня 10:47    95
Пастка для кремля: щоб закрити діру в бюджеті, її доводиться розширювати
Сегодня 10:35    129
На Оболоні у Києві група молодиків не дає спокою відвідувачам синагоги й одного з них "залила" газом
Сегодня 10:24    121
Виші на росії вербують молодь із ТОТ України
Сегодня 10:12    99
Суд відібрав у ветеранської ГОшки землю у Києві, отриману під неіснуючу будівлю
Сегодня 10:00    97
кремль не зміг заручитися підтримкою арабських країн
Сегодня 09:51    98
Колоніальна освіта
Сегодня 09:39    112
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 