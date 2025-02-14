Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:41
Просмотров: 50

Оперативна інформація станом на 16.00 14.02.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 14.02.2025 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села авіаційними та артилерійськими ударами.

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника углиб української території. На цей час відбулося 72 бойових зіткнення.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Клюси, Заріччя Чернігівської області; Олександрівка, Велика Берізка, Сидорівка, Кореньок, Порозок, Попівка, Зарічне, Лугівка, Студенок, Нововасилівка, Рудак Сумської області; Відродженівське Харківської області. Авіаційного удару було завдано по населеному пункту Миропільське Сумської області.

На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по Вовчанським Хуторам.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували позиції Сил оборони в районі Загризового.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Греківка та Колодязі. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Григорівки на Сіверському напрямку. Силами оборони успішно відбито одну ворожу атаку, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників, дві атаки продовжуються, ворог намагається прорватися в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку п’ять боєзіткнень успішно відбито Силами оборони, ще три штурмові дії ворога в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка тривають до цього часу.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Новотроїцьке, Богданівка, Андріївка, Дачне та Шевченко. Сили оборони стримують натиск та відбили двадцять атак противника, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке. Бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційного удару п’ятьма керованими бомбами по Гуляйполю.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник сьогодні активних дій не проводив.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 11 боєзіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб.

На решті напрямків – без особливих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Шахед влучив у 4 енергоблок ЧАЕС
Сегодня 11:01    128
Українські виробники здатні виготовити зброї більше, ніж держава може замовити
Сегодня 10:21    114
СБУ і Нацполіція затримали ще 17 ділків, які намагались продати криміналітету «трофейну» зброю
Сегодня 10:07    115
россия построит в Судане военно-морскую базу
Сегодня 09:55    130
Окупанти зірвали ротацію представників МАГАТЕ на захопленій Запорізькій АЕС
Сегодня 09:43    102
Вибухнули “валдаї” ― під москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси агресора
Сегодня 09:31    142
російський дрон знову залетів у Молдову
Сегодня 09:20    111
Пісторіус: Трамп поступився путіну ще до початку переговорів
Сегодня 09:09    151
Второй пошёл. Молдова выдворяет "Россотрудничество"
Сегодня 09:04    132
СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, який наказав ударити «Іскандером» по Миколаївській облраді
Сегодня 08:58    103
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 