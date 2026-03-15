Оперативна інформація станом на 16:00 15.03.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби кількість атак агресора уже становить 49.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Безсалівка, Кучерівка, Рижівка, Масензівка, Ходине, Іскрисківщина, Степанівка, Будки, Старикове, Козаче, Уланове, Мала Слобідка.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог один раз атакував позиції наших захисників, здійснив 62 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку населених пунктів Новоосинове та Глушківка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Лиман та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку противник здійснював одну наступальну дію в районі Ямполя.

На Краматорському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки та в районі Плещіївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій в бік населених пунктів Торецьке, Білицьке, Нове Шахове та в районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Молодецьке. Одне боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив вісім наступальних дій в районах населених пунктів Березове, Тернове, Першотравневе, Новомиколаївка, Злагода та у напрямку Вербового. Крім того, Іванівка, Гаврилівка, Просяна зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак у районі Гуляйполя, та у бік Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Оленокостянтинівки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Чарівне, Гуляйпільське, Копані, Мирне. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Оріхову та Веселянці.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. Авіаударів противника зазнали Микільське та Львове.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»