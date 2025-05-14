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Оперативна інформація станом на 16.00 15.05.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 15.05.2025 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час відбулося 83 бойових зіткнення.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сергіївське Чернігівської області; Порозок, Славгород, Степок, Дмитрівка, Хлібороб Сумської області.

Атаку ворога відбили українські підрозділи на Харківському напрямку, в районі Вовчанська, ще один бій наразі триває.

На Куп’янському напрямку українці відбивають штурм поблизу Глушківки.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції наших військ поблизу Нової Кругляківки, Лозової, Новоєгорівки, Греківки, Колодязів, Ямполівки та в напрямку Григорівки. Два з них ще продовжуються.

Війська окупантів шукають слабкі місця в нашій обороні поблизу Білогорівки на Сіверському напрямку. Успішно відбито дві ворожі атаки.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів намагалися просунутися вперед на позиції українців в районі Часового Яру, Григорівки, Білої Гори та Курдюмівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Торецькому напрямку наші оборонці відбили 15 штурмових дій агресора. Противник намагався просуватися вперед в районах Торецька, Кримського та Диліївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 20 атак противника, ще два боєзіткнення тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Покровськ, Філія, Звірове, Дачне.

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Багатир, Новопіль та Вільне Поле. Чотири боєзіткнення продовжуються дотепер. Авіаційного удару зазнав Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Гуляйполю та Високому.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожі штурми в районі Степового.

На Придніпровському напрямку загарбники один раз намагалися просуватись до позицій українських підрозділів, отримали відсіч.

На Курському напрямку з початку доби відбулося три боєзіткнення, з яких два - тривають. Крім того, ворог завдав 4 авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, та здійснив 140 артилерійських обстрілів.

На решті напрямків — без особливих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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