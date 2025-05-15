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Оперативна інформація станом на 16.00 15.05.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 15.05.2025 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час відбулося 73 бойових зіткнення.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Баранівка, Чуйківка, Порозок, Проходи, Дмитрівка, Новодмитрівка, Пономаренки Сумської області.

П’ять атак ворога відбили українські підрозділи на Харківському напрямку, в районах Вовчанська, Глибокого та в бік Високої Яруги і Кудіївки.

На Куп’янському напрямку українці відбивають два штурми в бік Піщаного та в районі Кругляківки.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції наших військ поблизу Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки, Нового Миру, Зеленої Долини. Два з них ще продовжуються.

Війська окупантів шукають слабкі місця в нашій обороні поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Наші підрозділи успішно відбили дві з трьох ворожих атак, один бій триває.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази намагалися просунутися вперед на позиції українців в районах Часового Яру та Курдюмівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Торецькому напрямку наші оборонці відбили один штурм агресора. Противник намагався просуватися вперед в районі Торецька.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та в напрямках Зорі, Старої Миколаївки.

Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, ще вісім боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Привільне та Вільне Поле. Сім боєзіткнень продовжуються дотепер. Авіаційного удару зазнали Новопіль, Новодарівка та Темирівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Високому, наступальних дій противника на напрямку не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожі штурми в районах Малих Щербаків та Степового. Авіаударів зазнали Новояковлівка та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Козацькому.

На Курському напрямку з початку доби відбулося вісім боєзіткнень, з яких чотири - тривають. Крім того, ворог завдав чотири авіаційні удари, скинувши сім керованих бомб, та здійснив 123 артилерійські обстріли.

На решті напрямків — без особливих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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