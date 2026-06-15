Оперативна інформація станом на 16:00 15.06.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби кількість атак агресора становить 54.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Кореньок, Рогізне, Уланове, Волфине, Бачівськ, Фотовиж, Бунячине, Велика Берізка, Заріччя, Кучерівка, Будки та Стягайлівка. В Чернігівській області, Янжулівка, Клюси та Ясна Поляна. Також зазнали авіаударів Уланове, Кореньок та Мала Слобідка на Сумщині.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 26 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з них – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався покращити своє положення в районах населених пунктів Ізбицьке, Вільча, Вовчанськ та Вовчанські Хутори. Дві з цих спроб іще тривають.

На Куп’янському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовано.

На Лиманському напрямку противник 12 разів атакував в бік Зарічного, Лиману, Новоселівки, Дробишевого, Діброви та Ямполя. Дві з цих атак іще тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти шість разів намагалися покращити своє становище в бік Закітного, Рай-Олександрівки та Кривої Луки.

На Краматорському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Степанівка та Вільне. Одна з них іще триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти вісім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районах Злагоди та Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив дев’ять атак у бік позицій наших захисників в бік Злагоди, Добропілля, Радісного, Рівнопілля, Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки та Чарівного. Одна з цих атак триває.

На Оріхівському напрямку ворог проводив дві штурмові дії в бік Павлівки. Одна з них іще триває.

На Придніпровському напрямку ворог атакував в бік Антонівки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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