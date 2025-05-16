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Оперативна інформація станом на 16:00 16.05.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 16.05.2025 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

З початку цієї доби відбулося 61 бойове зіткнення.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Дмитрівка, Студенок, Миропільське, Чуйківка, Олександрівка Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу населеного пункту Вовчанськ, наразі триває ще одна атака ворога.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати нашу оборону в бік Колісниківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила чотири атаки на позиції українських сил поблизу населеного пункту Колодязі та в бік Ольгівки, Рідкодуба й Зеленої Долини. Один бій триває досі.

Один ворожий штурм відбили українські захисники на Сіверському напрямку, в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили одну атаку противника в районі Часового Яру, поблизу Курдюмівки досі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 штурмових дій у районі Торецька та в бік Диліївки, Катеринівки й Новоспаського. Шість боїв тривають досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в бік населених пунктів Стара Миколаївка, Нова Полтавка. Сили оборони стримують натиск та відбили 15 атак противника, шість боїв тривають досі. Авіаударів зазнали населені пункти Олександро-Калинове, Новоукраїнка та Шевченко Перше.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Шевченка, Новосілки та в бік Багатиря й Зеленого Поля. Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих штурмів, ще дві атаки тривають дотепер.

Водночас ворожа авіація завдала ударів по районах населених пунктів Новодарівка, Новоукраїнка й Дачне.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Малинівка, Високе та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Щербаки та Малі Щербаки.

Авіаудару зазнав населений пункт Новодарівка.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку з початку доби відбулося сім боєзіткнень. Крім того, ворог завдав чотири авіаудари, скинувши вісім керованих авіабомб, а також здійснив 101 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків – без особливих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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