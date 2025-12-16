Оперативна інформація станом на 16:00 16.12.2025 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів.

На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 167.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Миколаївка Чернігівської області; Привілля, Рогізне Сумської області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося десять бойових зіткнень. Ворог здійснив 71 обстріл, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих атак у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у бік Ізбицького, Обухівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку ворог 22 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, десять боєзіткнень в даний час ще тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 22 атаки на позиції українців у районі Торського та у бік населених пунктів Степове, Коровин Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка наразі тривають 13 боєзіткнень.

На Слов’янському напрямку росіяни чотири рази намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено, два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник один раз намагався йти вперед у бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки. П’ять боєзіткнень тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 52 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Котлине, Удачне та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 41 атаку.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали 19 штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське, Злагода та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового, Привільного, одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 25 боєзіткнень в районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки, Гуляйполя. Три боєзіткнення на цей час тривають.

На Оріхівському напрямку ворог сім разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Малої Токмачки, Новоандріївки та Приморського. Завдав авіаційного удару по району населеного пункту Новояковлівка.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Разом переможемо!

Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

