Сегодня 16:09
Оперативна інформація станом на 16:00 18.03.2026 щодо російського вторгнення

Продовжуються спроби агресора просуватися вглиб території України. На окремих ділянках фронту окупанти проводять штурмові дії. Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат та зривають спроби покращити своє становище.

Від початку доби кількість атак агресора становить 101.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Рогізне, Кореньок, Рижівка, Будки, Уланове, Ходине, Вовківка, Бачівськ, Бояро-Лежачі, Нескучне, Волфине, Сімейкине, Харківка, Гаврилова Слобода. Також ворог обстріляв Єліне, що на Чернігівщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень, два з них ще тривають. Противник завдав 61 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував у бік населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Приліпка, Стариця, Вовчанські Хутори, Чугунівка. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів атакував у бік населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Новоплатонівка. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали вісім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Лиман, Дробишеве, Ставки, Діброва та в районах Нововодяного й Новоєгорівки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку агресор двічі атакував в районі Ямполя.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали п’ять штурмових дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Привілля, Міньківка та в напрямку Малинівки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 20 наступальних дій у районах населених пунктів Плещіївка, Степанівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки й Новопавлівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 30 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Затишок, Мирноград, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Шевченко, Гришине, Муравка, Новопідгородне, Новопавлівка. Три боєзіткнення наразі тривають.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав в районі Зеленого Гаю. Іванівка та Покровське зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля й Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Новоселівка, Гуляйпільське, Копані, Любицьке. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили п’ять ворожих атак неподалік Степового, Щербаків та у бік Новоданилівки. Авіаударів зазнали населені пункти Веселянка та Біленьке.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

