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Оперативна інформація станом на 16:00 18.06.2026 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 18.06.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 55 разів атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нескучне, Рогізне, Кореньок, Сопич, Яструбщина, Уланове, Товстодубове, Рижівка, Волфине, Нескучне, бруски; на Чернігівщині – Товстодубове та Суми.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби загарбники один раз атакували позиції наших воїнів, здійснили 47 обстрілів, зокрема шість — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в районі Лиману та у бік Ізбицького. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед у бік Радьківки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 11 спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман та у районах населених пунктів Новоселівка, Дерилове, Зарічне, Ямпіль. Чотири боєзіткнення наразі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли п’ять спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та в районі Закітного й Калеників. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку в бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Сергіївка. Один бій досі триває.

На Олександрівському напрямку противник один раз атакував у бік Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Гірке, два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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