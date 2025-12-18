Оперативна інформація станом на 16:00 18.12.2025 щодо російського вторгнення

З початку цієї доби відбулося 98 бойових зіткнень.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Волфине, Рижівка, Рогізне, Голишівське, Попівка, Будівельне, Малушине, Прогрес Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося три бойових зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника поблизу Стариці та в напрямку Охрімівки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників в напрямках населених пунктів Курилівка, Піщане, Петропавлівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила чотири атаки у бік Червоного Ставу та в районах населених пунктів Новоєгорівка й Зарічне. Один бій триває.

Дві ворожі атаки відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Серебрянки та Званівки.

На Краматорському напрямку сьогодні боєзіткнень не фіксувалось.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 штурмових дій у районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Іванопілля, Степанівки і Софіївки. Два боєзіткнення в даний час тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 35 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Торецького, Нового Шахового й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 28 атак противника. Бої тривають у семи локаціях.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Степове, Вербове, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік населених пунктів Іванівка, Лісне, Нове Запоріжжя. Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів, ще п’ять боєзіткнень тривають. Авіаудару керованою авіабомбою зазнало Лісне.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили сім атак окупантів в районі Солодкого, Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля, ще три бойових зіткнення триває. Авіація противника завдала ударів по Гуляйполю та Тернуватому.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснювали одну атаку в напрямку Новоандріївки. Противник скинув авіабомби на Балабине та Малокатеринівку.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Разом переможемо!

Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

