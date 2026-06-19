Оперативна інформація станом на 16:00 19.06.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби кількість атак агресора становить 65.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Рижівка, Рогізне, Уланове, Бунячине, Волфине, Сопич, Павлівка, Кореньок, Потапівка, Будки. В Чернігівській області: Кам'янська Слобода та Грем'яч. Також зазнали авіаударів Білопілля, Лужки та Кореньок на Сумщині.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів із застосуванням п’яти КАБ, здійснив 28 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з них – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався покращити своє положення в районах населених пунктів Приліпка, Ізбицьке та Стариця.

На Куп’янському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовано.

На Лиманському напрямку противник п’ять разів атакував в бік Борової і Дробишевого.

На Слов’янському напрямку окупанти п’ять разів намагалися покращити своє становище в бік Закітного, Рай-Олександрівки та Калеників.

На Краматорському напрямку ворог атакував в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Вільне та Кучерів Яр. Три з них іще тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Іванівка, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Білицьке, Новогришине, Сергіївка, Котлине, Удачне та Новопавлівка. Одна з цих атак триває.

На Олександрівському напрямку ворог тричі намагався просунутися в районах Калинівського, Вербового та Олександрограда. Одна з цих атак триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 19 атак у бік позицій наших захисників в бік Рибного, Нового Запоріжжя, Добропілля, Гіркого, Воздвижівки, Староукраїнки, Оленокостянтинівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського та Чарівного. Одна з цих атак триває.

На Оріхівському напрямку ворог проводив штурмову дію в бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог атакувальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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