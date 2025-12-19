Надзвичайне
Сегодня 16:04
Оперативна інформація станом на 16:00 19.12.2025 щодо російського вторгнення

З початку цієї доби відбулося 52 бойових зіткнення.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Волфине, Рижівка, Рогізне, Безсалівка, Іскрисківщина, Бояро-Лежачі Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося одне бойове зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Вовчанська, Приліпки та в напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників в бік населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки, у бік Дружелюбівки та Лиману і в районі населеного пункту Шандриголове. Один бій триває.

Дві ворожі атаки відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районі Серебрянки. Одне боєзіткнення в даний час триває.

На Краматорському напрямку сьогодні боєзіткнень не фіксувалось.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 штурмових дій у районах населених пунктів Клебан-Бик, Олександро-Шультине та у бік Плещіївки, Новопавлівки, Іванопілля і Софіївки. Три боєзіткнення в даний час тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 10 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Звірове, Котлине, Удачне та у бік Новопідгороднього - успіху не мали.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Привільне, Злагода та у бік населених пунктів Рибне, Олександроград, Нове Запоріжжя. Сили оборони відбили сім ворожих штурмів, ще два боєзіткнення тривають. Авіаудару керованою авіабомбою зазнала Підгаврилівка.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три атаки окупантів в районі Гуляйполя та у бік Добропілля, ще два бойових зіткнення тривають. Авіація противника завдала ударів по Гуляйполю та Воздвижівці.

На Оріхівському та Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Разом переможемо!

Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Архив новостей

