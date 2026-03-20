Сегодня 16:04
Оперативна інформація станом на 16:00 20.03.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби кількість атак агресора становить 81.

Обстріли прикордонних територій тривають. Сьогодні в Сумській області зазнали ударів населені пункти Вільна Слобода, Прогрес, Кореньок, Стягайлівка, Степанівка, Кучерівка, Старикове, Зноб-Трубчевська, Яструбщина, Рогізне, Бачівськ, Будки. У Чернігівській області під обстріл потрапила Миколаївка. Авіаційного удару керованими бомбами зазнав населений пункт Есмань, що на Сумщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони зупинили чотири ворожі штурми, ще два боєзіткнення тривають до цього часу, крім того, ворог здійснив 70 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 11 – із застосуванням РСЗВ, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши п’ять керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував поблизу населених пунктів Приліпка, Зелене та Стариця.

На Куп’янському напрямку противник здійснив один штурм позицій наших військ поблизу населеного пункту Курилівка.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог не проводив активних дій.

На Слов’янському напрямку триває ворожа спроба наблизитися до позицій наших військ у районі Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

Сили оборони з початку доби відбили 11 штурмових дій ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Родинське, Білицьке, Мирноград, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія. Два боєзіткнення ще не завершені.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві наступальні дії, в бік Тернового та Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім атак у районах Добропілля, Залізничного, Зеленого та Лугівського. Ворог завдав авіаударів у районах Гіркого, Гуляйпільського, Новоселівки.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Степногірська. Авіаударів зазнав населений пункт Комишуваха.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення поблизу Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Читайте ещё:

Це кадри, які неможливо забути. Курсанти Академії Нахімова гімном України перебили російське святкування
Сегодня 15:25    69
Убивство Фаріон: у суді дала покази жінка, яка стверджує, що часто бачила обвинуваченого в подвір'ї будинку
Сегодня 10:41    96
За матеріалами СБУ 12 років тюрми загрожує ще трьом коригувальникам, які «зливали» рашистам дані про ЗСУ
Сегодня 10:29    103
Аграрні «відрядження» без повернення: на Вінниччині викрили схему переправлення чоловіків
Сегодня 10:17    93
Мазут рф їде в Азію рекордними обсягами на тлі війни на Близькому Сході
Сегодня 10:06    105
Рейтинг схвалення Трампа досяг нового мінімуму через військову кампанію проти Ірану, — Newsweek
Сегодня 09:55    110
1,5 тисячі фейків заради одного «археолога»: як рф «відбиває» бутягіна і атакує Україну у світі
Сегодня 09:33    101
Ізольована росія масово переорієнтовується на Азію
Сегодня 09:22    94
Офіс президента чотири рази відмовив у публікації петиції про захист Карпат, - Грінпіс Україна
Сегодня 09:12    93
СБУ та Нацполіція затримали ще 6 агентів рф, які займалися підпалами в Україні
Сегодня 09:07    84
Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 