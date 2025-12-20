Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:22
Просмотров: 85

Оперативна інформація станом на 16:00 20.12.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 20.12.2025 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів.

На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 128.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади населених пунктів Волфине, Рижівка, Кучерівка, Нововасилівка, Козаче, Іскрисківщина Сумської області; Клюси, Мхи, Бучки, Грем’яч, Хрінівка, Янжулівка Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося п’ять ворожих атак. Крім того, ворог здійснив 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять бойових зіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять атак ворога у районі Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців у районах населених пунктів Зарічне, Середнє, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр, три боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник сім разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська та Виїмки, чотири боєзіткнення на даний час тривають.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Васюківка та Ступочки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 15 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 52 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Шахове, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 50 атак.

На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили 11 штурмів ворожих військ у районах населених пунктів Філія, Піддубне, Соснівка, Вербове, Вишневе та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку агресор 11 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Варварівки, Зеленого та Гуляйполя, два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника у районі Щербаків. Авіаудару КАБами зазнав населений пункт Преображенка.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у районі Антонівського мосту.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Разом переможемо!

Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Лукашенко заявив, що російський "Орєшнік" уже заступив на бойове чергування в Білорусі: чи так це і чому не варто панікувати
Сегодня 10:45    121
Діяч УПЦ МП Лонгин, якого судять за розпалювання релігійної ворожнечі, виїхав з України за кордон
Сегодня 10:24    131
путін пояснив росіянам, чому їм необхідно вимикати інтернет
Сегодня 10:00    137
Шахрайка ошукала військових від імені фонду Ірини Федишин: вона отримала 3 роки ув’язнення
Сегодня 09:55    109
Оставшимся без жилья жителям Мариуполя заблокировали возможность пожаловаться путину и пригрозили ответственностью за «экстремизм»
Сегодня 09:49    127
Заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону на Дніпропетровщині: завершили слідство
Сегодня 09:38    111
путін каже, що в разі конфіскації активів рф "захищатиметься в судах", а Європі "доведеться віддавати те, що вкрала"
Сегодня 09:28    102
Збито/подавлено 31 ворожий БПЛА
Сегодня 09:20    120
"Щедрик" проспівали на зруйнованій ТЕЦ як заклик до світу про допомогу
Сегодня 09:11    116
Уражено військовий корабель та інші об'єкти ворога - Генштаб
Сегодня 09:06    141
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 