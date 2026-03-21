Оперативна інформація станом на 16:00 21.03.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби кількість атак агресора становить 43.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Уланове, Рогізне, Рижівка, Будки, Зноб-Трубчевська, Соснівка, Безсалівка; Ясна Поляна на Чернігівщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 66 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, вісім з яких – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано шість боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Стариця та Синельникове.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався поліпшити своє становище в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Глушківка.

На Лиманському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Слов’янському напрямку окупанти один раз намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти вісім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке. Продовжується одна ворожа атака.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у районі Злагоди та Красногірського. Завдавав авіаудару по Покровському.

На Гуляйпільському напрямку відбулося десять атак у бік позицій наших захисників у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Чарівне, Мирне. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки та Заливного. Дві штурмові дії ворога тривають.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдавав авіаударів у районах Веселянки, Покровського, Оріхового.

На Придніпровському напрямку ворожі штурми не фіксувалися.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

